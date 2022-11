Ministério Público Eleitoral denuncia Roberto Jefferson e filha por ofensas contra Cármen Lúcia

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Eleitoral (MPE) de São Paulo ofereceu denúncia contra o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB), e sua filha, a ex-deputada Cristiane Brasil, pelo crime de injúria contra a ministra ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia. Na peça, o MP também pede que seja fixado um valor para que os acusados indenizem a ministra por uma série de ofensas nas redes sociais, informa O Globo.

Em postagem no fim de outubro, Jefferson comparou a ministra a uma prostituta por seu posicionamento em decisões que puniram a rádio Jovem Pan por não dispensar tratamento isonômico aos candidatos a presidente. Na publicação, Cristiane, em seu perfil no Twitter, endossou as palavras do pai no vídeo contra a ministra. Na ocasião, o TSE determinou que o Twitter remova o vídeo com as declarações publicado por Cristiane.

A promotora Annunziata Alves Iulianello, da 258ª Zona Eleitoral de São Paulo, ainda rejeitou a possibilidade de um acordo.

O processo agora segue para manifestação no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Procurada, a defesa de Jefferson e Cristiane Brasil ainda não se manifestou sobre a denúncia.

