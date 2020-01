Ministério Público Federal abre inquérito contra Bolsonaro e Maia

Por pedido dos deputados David Miranda (RJ), Edmilson Rodrigues (PA), Fernanda Melchionna (RS) e Glauber Braga (RJ) do PSOL, o MPF abriu investigação contra Bolsonaro, Maia e o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta por interferências indevidas no processo que levou à aprovação da reforma da Previdência edit

247 - O Ministério Público Federal (MPF) decidiu, nesta quinta-feira (16), abrir um inquérito contra Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, (DEM-RJ), e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

A investigação será sobre “interferências indevidas” dos três no processo que levou à aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional, no ano passado, informa a Revista Fórum.

O procurador Carlos Bruno Ferreira da Silva, que assina o documento com a informação no Diário do MPF, diz que “há a necessidade de promover ampla apuração dos fatos noticiados”.

A abertura de inquérito veio a partir de um pedido feito pelos deputados do PSOL, entre eles David Miranda (RJ), Edmilson Rodrigues (PA), Fernanda Melchionna (RS) e Glauber Braga (RJ).