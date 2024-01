Ministério Público Militar abre investigação sobre contratos milionários do Exército com laranjas

Apoie o 247

247 - O Ministério Público Militar (MPM) iniciará uma investigação sobre a suspeita de um esquema de fraudes em licitações milionárias no Exército Brasileiro, envolvendo empresas fictícias em nome de "laranjas".

As empresas em questão, cujos contratos com o Exército totalizam R$ 18,2 milhões, são registradas em nome de jovens de 20 e 21 anos, residentes no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Elas participaram de 157 licitações da corporação e são controladas por um empresário e um contador que estão sob investigação da Polícia Federal (PF) por suspeitas de fraudes em licitações em outros órgãos públicos.

Os contratos firmados com o Exército abrangem o fornecimento de barracas, capacetes, cantis, coldres e outros equipamentos militares. Um ex-sócio admitiu, em tribunal, a utilização de "laranjas" em colaboração com o contador dessas empresas, resultando em sua condenação.

Conforme reportado pelo Metrópoles , na Operação Mobília de Ouro, conduzida pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT), o mesmo contador foi investigado por um esquema semelhante de fraudes em licitações para o fornecimento de mobília para escolas.

