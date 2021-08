Ministério Público Militar arquiva acusações contra Pazuello

247 - O Ministério Público Militar arquivou os processos contra o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior. Os dois integrantes das Forças Armadas foram alvos de ações que apontam participação política indevida e proibida a militares da ativa.

O procedimento contra Pazuello foi aberto no dia 26 de maio, mas arquivado já no dia 11 de junho, duas semanas depois. Enquanto o caso de Baptista Júnior teve início no dia 23 de junho e foi recusado pelo MPM no dia 19 de julho. Ambos muito rapidamente.

No dia 23 de maio, Pazuello compareceu no dia 23 de maio a um ato bolsonarista no Rio de Janeiro. O regulamento interno das Forças Armadas proíbe manifestações políticas por parte dos integrantes da ativa.

