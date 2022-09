Ministério Público Militar atende pedido do governo Bolsonaro e abre investigação contra Ciro

Procedimento foi aberto em função do pedetista ter afirmado, em junho deste ano, que as Forças Armadas eram coniventes com os crimes ambientais na Amazônia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Militar atendeu a um pedido do Ministério da Defesa e abriu uma apuração contra o presidenciável Ciro Gomes (PDT). Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Ciro é acusado de ter incorrido em crime militar por supostamente ter difamado as Forças Armadas ao afirmar, durante entrevista à rádio CBN em junho deste ano, que elas são coniventes com crimes ambientais registrados na região da Amazônia. "Isso acabou transformando o território nessa holding do crime, claramente protegida por autoridades brasileiras, inclusive das Forças Armadas”, disse o pedetista na ocasião.

A partir daí, o Ministério da Defesa, comandado pelo general Paulo Sérgio Nogueira, acusou Ciro de fazer comentários infundados e pediu uma investigação sobre o caso. Ciro, por sua vez, disse que a iniciativa foi feita após a interferência de Jair Bolsonaro. O PDT também acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Nogueira alegando que a acusação era uma tentativa direta de interferência na candidatura cirista, além de atentar contra sua liberdade individual e de expressão.

Ainda conforme a reportagem, Ciro é acusado de incorrer em dois tipos penais. “O primeiro, o de incitação ao crime, previsto no artigo 286 do Código Penal. Segundo a legislação, o delito é cometido por quem incitar animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os Poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. O ministério também acusou o pedetista de propalar fatos, "que sabe inverídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público", crime previsto no artigo 21 do Código Penal Militar”.

Segundo o Ministério Público Militar, o caso foi distribuído para um promotor de Justiça Militar no início da semana.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.