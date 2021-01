Ministério Público quer detalhes sobre mensagens da Lava Jato que PF entregou a Lula

O Ministério Público Federal quer saber quem são os interlocutores dos diálogos compartilhados com o ex-presidente Lula por decisão do Supremo edit

247 - O Ministério Público Federal enviou um ofício à Polícia Federal nesta quarta-feira (13) questionando informações sobre a entrega feita ao ex-presidente Lula de arquivos de mensagens hackeadas envolvendo a Lava Jato. A Procuradoria quer saber o que exatamente foi compartilhado com o petista. O compartilhamento foi feito por decisão do Supremo Tribunal Federal.

A PF entregou ao ex-presidente todo o material da operação Spoofing, com mensagens envolvendo integrantes do MPF no Paraná e o ex-juiz Sergio Moro, por decisão do ministro Ricardo Lewandowski.

O Ministério Público quer saber a identidade dos interlocutores dos diálogos compartilhados com Lula, informa a Folha de S.Paulo.

O conhecimento liberta. Saiba mais