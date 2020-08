Ministra da Agricultura diz que detecção de coronavírus em embalagem de frango do Brasil não deve afetar exportação

247 - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quinta-feira (13) acreditar que a detecção de coronavírus em embalagem de frango na China com origem brasileira não deve afetar a exportação do produto.

"É claro que não é bom para a imagem de ninguém, agora acho que isso não afeta [a exportação brasileira], porque nós temos confiança nos nossos serviços e nas empresas que estão cumprindo um protocolo rígido, cuidando da segurança dos funcionários", disse à Folha de S. Paulo.

"Já houve plantas no Brasil que foram suspensas e já voltaram. Já houve plantas na Argentina que foram suspensas e voltaram. Não por causa do alimento. Não existe comprovação científica em lugar nenhum do mundo de que você tem contaminação em alimentos. Então, é um assunto que vamos lidar até a pandemia acabar", completou.

