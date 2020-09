Ministra da Agricultura pede reformulação de nota técnica que defende alimentos ultraprocessados

247 - Depois da reação negativa provocada pela nota técnica ao Ministério da Saúde, comandado pelo general Eduardo Pazuello, na tentativa de desqualificar e reformular o Guia Alimentar para a População Brasileira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, rejeitou a nota técnica elaborada por uma das secretarias de sua pasta que tenta desqualificar e reformular o guia que é elogiado por cientistas e profissionais de saúde de várias partes do mundo. A informação é da jornalista Mônica Bergamo.

“Quando um documento oficial do Governo Brasileiro orienta ‘evite alimentos ultraprocessados’, está generalizando algo que é muito diversificado [...] existem alimentos que são classificados nesta 'categoria ultraprocessados' e que são feitos industrialmente de forma semelhante a preparações culinárias caseiras", defendia a nota técnica da Secretaria de Política Agrícola, responsável pelo texto, que afirma que o guia "é considerado um dos piores". E recomenda que a classificação de alimentos seja retirada do documento.

Diante da defesa escancarada de alimentos ultraprocessados, a ministra decidiu devolver a nota à secretaria e pediu que ele seja reformulado por considerar que a nota não é suficiente e consistente para fundamentar a discussão sobre o assunto, o que estaria em dissonância com as recomendações de seu gabinete sobre a necessidade de se qualificar documentos antes de serem endossados por ela.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.