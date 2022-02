Ministra da Agricultura testa positivo para Covid pela segunda vez

Em setembro do ano passado, Tereza Cristina também havia sido diagnosticada com a doença edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou nesta terça-feira em seu Twitter que testou positivo para Covid-19 e que, por isso, cancelou os compromissos presenciais. Esta é a segunda vez que ela é infectada pelo coronavírus. Em setembro do ano passado, a ministra também havia sido diagnosticada com a doença. A reportagem é do jornal O Globo.

"Bom dia! Informo que testei positivo para Covid-19. Estou bem e com sintomas leves. Estou cancelando meus compromissos presenciais", escreveu a ministra na rede social.

A chefe da Agricultura tinha previsão de viajar com o presidente Jair Bolsonaro para a Rússia na próxima semana. Em seguida, ela seguiria para o Irã. O governo ainda analisa se a viagem será mantida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE