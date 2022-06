Ministra do TSE rejeita ação do PL contra PT por suposta propaganda eleitoral antecipada

Maria Claudia Bucchianeri recusou ação do partido de Bolsonaro que alegava suposta propaganda eleitoral antecipada durante evento transmitido no canal de Lula no Youtube edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri rejeitou, nesta segunda-feira (20), uma ação do partido de Jair Bolsonaro, o Partido Liberal (PL), contra o Partido dos Trabalhadores (PT). Os motivos para a rejeição foram "técnicos e processuais, sem nem entrar no mérito", segundo o jornal O Globo.

O PL havia acionado o TSE para denunciar uma suposta propaganda eleitoral antecipada por parte do PT na conferência "PSOL com Lula", transmitida pelo canal do ex-presidente Lula (PT) no YouTube.

De acordo com a ministra, “o Partido Liberal não indicou nem os eventuais responsáveis pelos atos que ele próprio questionou e nem mesmo o pré-candidato supostamente beneficiário, limitando-se a apontar, como representado, apenas o Partido dos Trabalhadores – PT, que não foi o organizador do evento alegadamente irregular e que não teve qualquer participação na narrativa fática construída na petição inicial, não se enquadrando, portanto, nem como responsável e nem mesmo como beneficiário das supostas irregularidades descritas pelo autor."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PSOL, organizador do evento, afirmou ao TSE que não houve pedido explícito de votos na conferência, ainda segundo o Globo. Desta forma, não haveria como enquadrar a ocasião como propaganda eleitoral antecipada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De toda forma, Bucchianeri nem sequer precisou entrar no mérito da discussão para rejeitar a ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE