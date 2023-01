Ministra do Turismo diz que permanece no cargo: 'Lula e o ministro da Justiça me apoiam'

Apoie o 247

247 - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, afirmou que a divulgação das fotos em que aparece ao lado de um miliciano condenado por homicídio não ameaça sua permanência à frente da pasta. “O presidente Lula e o ministro da Justiça me apoiam. Está tudo sob controle”, disse Daniela do Waguinho, como é conhecida, de acordo com a coluna do jornalista Bernardo Mello Franco, de O Globo.

“Tive mais de 200 mil votos. Na campanha você tira foto com muita gente”, destacou a ministra em uma referência ao fato de ter sido a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Ela foi indicada para o cargo pelo União Brasil.

