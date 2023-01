Ministra do Turismo promete baratear passagens e melhorar imagem do Brasil no exterior

Apoie o 247

247 - Daniela Carneiro, a nova ministra do Turismo, disse nesta segunda-feira (2) que uma das metas da pasta será "resolver com urgência o aumento exorbitante das passagens aéreas".

Em seu primeiro discurso após ser empossada pelo presidente Lula, a ministra disse que o alto preço das passagens tem prejudicado o turismo no Brasil.

"[Precisamos] resolver com urgência o aumento exorbitante das passagens aéreas, o que dificulta o Turismo. Vamos trabalhar essa questão ao lado de outros ministérios, como o da Fazenda", disse a ministra.

Outra missão da pasta, segundo a ministra, será melhorar a imagem do Brasil no exterior, o que envolverá o fortalecimento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

"Vamos fortalecer o trabalho com a Embratur para melhor nossa imagem com os parceiros internacionais", afirmou a ministra.

