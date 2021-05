Ministro Alexandre deve ter visto "indícios fortes" ao autorizar operação contra Salles, diz Mourão

Metrópoles - O vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia (Cnal), Hamilton Mourão (PRTB), afirmou, na manhã desta quinta-feira (20/5), que, para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deve ter visto “indícios fortes” para autorizar a Operação Akuanduba.

“Toda história tem dois lados. Por isso, tem que fazer uma investigação policial, não se pode condenar a priori. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ao autorizar isso, provavelmente reconheceu que existem indícios fortes. Se não, ele não teria autorizado. Vamos aguardar o desenrolar disso aí”, disse o general.

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de quarta-feira (19/5), a Operação Akuanduba, para investigar crimes contra a administração pública. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Fortunato Bim, estão entre os alvos da operação. Bim foi afastado do cargo.

