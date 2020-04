Ministro apaga tweet sobre monitoramento de celulares após crítica de Eduardo Bolsonaro a João Doria

Marcos Pontes deletou vídeo em que explica um acordo com empresas de telefonia para monitorar aglomerações, um dia depois do filho de Jair Bolsonaro criticar medida idêntica adotada pelo governo de São Paulo edit

247 - O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações, Marcos Pontes, apagou de sua página no Twitter um vídeo em que anuncia acordo com empresas de telefonia para monitorar aglomerações e verificar se a população está respeitando o isolamento social.

“Através desse acordo, o Ministério da Saúde vai ter uma ferramenta que vai poder acompanhar aglomeração de pessoas, o movimento dessas aglomerações, e isso vai poder servir ao ministério como uma ferramenta para predizer, por exemplo, para onde pode haver uma migração do vírus”, disse Pontes no vídeo publicado no Twitter. O ministro também falou à CNN Brasil sobre o assunto.

A íntegra do acordo não chegou a ser divulgada. A mudança de opinião do ministro ocorreu um dia depois que o deputado Eduardo Bolsonaro criticou o governador João Doria por adotar medida semelhante como de combate à propagação do novo coronavírus.

Para Eduardo Bolsonaro, a atitude de Doria é a de um ditador. “Revoltante! Doria diz que se confinamento em SP não for de 60%, prenderá pessoas nas ruas usando a PM. Para isso usará dados celulares do povo sem autorização. Por que nenhum repórter pergunta sobre Constituição, garantias individuais e como ele poderia prender inocentes?”, escreveu o parlamentar.

