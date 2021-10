Ministro ataca lideranças dos caminhoneiros e diz haver chance 'zero' de greve no dia 1º

Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, o movimento grevista dos caminhoneiros não tem motivos nem poder de baixar o preço do diesel no Brasil e disse queb “às vezes, quem destrói o frete é o próprio caminhoneiro" edit

247 - O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou nesta quarta-feira (27), não se arrepender das críticas que fez ao que chama de “meia dúzia” de lideranças de caminhoneiros.

“Sabe por que não? Quando a gente age com sinceridade, não tem que ter medo”, disse, em entrevista ao Metrópoles. “O que eu falei no evento em São Paulo é o que eu falo para eles todos os dias. A minha fala foi dura, mas é uma fala verdadeira. Seu pai às vezes não é duro com você? Às vezes é. […] A verdade tem que ser dita”, completou o ministro.

Em um vídeo que viralizou em grupos de caminhoneiros, o ministro disse não acreditar em uma greve de caminhoneiros de grandes proporções no próximo dia 1° de novembro, como promete fazer a categoria.

Segundo Tarcísio, o movimento não tem motivos nem poder de baixar o preço do diesel no Brasil. Hoje, em conversa com jornalistas, o ministro voltou a atacar os caminhoneiros ao afirmar que a paralisação do próximo dia 1º é o 16º chamamento de greve da categoria no governo Bolsonaro.

Tarcísio disse ainda que o aumento do diesel não deveria ser um problema para a categoria. “Às vezes, quem destrói o frete é o próprio caminhoneiro. Às vezes, você tem um grupo de caminhoneiros negociando com uma transportadora um determinado valor de frete. Sempre tem aquele que oferece um frete muito mais baixo, inexequível, que acaba pegando o transporte e passando por dificuldades. Vocês têm que aprender a se reinventar, aprender a gerir o seu negócio”, disse.

