Ministro Bento Albuquerque nega chance de racionamento de energia ou blecautes nos próximos meses

O ministro de Minas e Energia disse que a escassez de chuvas prevista para os próximos meses não deve afetar a oferta de energia elétrica no país; no entanto, no quarto trimestre, estima-se que as regiões com os principais reservatórios terão os piores índices hidrológicos em nove décadas edit

247 - A situação hídrica no Brasil não deve levar ao racionamento de energia ou a blecautes, disse o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na última segunda-feira (7).

"Não há possibilidade alguma de racionamento nem blecaute por conta dessa situação hídrica", disse o ministro, conforme reportado na CNN Brasil.

"Nós não estamos querendo apostar nas chuvas", afirmou, mas dizendo também que os protocolos que garantem a segurança energética estão sendo seguidos.

No entanto, a previsão de chuvas no país é preocupante, com estimativas de que dezembro terá uma escassez histórica para o mês nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte, segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS).

Além disso, ainda segundo a CNN Brasil, Rodrigo Limp, secretário de Energia Elétrica da pasta, alertou que, no quarto trimestre, as regiões onde estão localizados os principais reservatórios do Brasil registrarão os piores índices hidrológicos em nove décadas.

