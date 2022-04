Ministro da Casa Civil utiliza compra de ônibus escolares para beneficiar aliados e apadrinhados políticos

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil vem priorizando municípios de aliados e apadrinhados políticos por meio da liberação de recursos do programa Caminho da Escola, voltado para a compra de ônibus escolares para atender os estudantes de áreas rurais, com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), aponta o jornal O Estado de S. Paulo.

A compra dos veículos está sob suspeita em função da revelação de que a licitação para compra dos veículos, programada pela pasta para acontecer nesta terça-feira (5), prevê a compra de ônibus escolares com preços inflados. O alerta partiu de instâncias de controle e da própria área técnica do fundo.

O FNDE é comandado por Marcel Ponte, um apadrinhado do ministro. O partido, que faz parte do Centrão, integra a base de apoio do governo Jair Bolsonaro no Congresso. Ciro Nogueira também é presidente do PP. “O ministro controlaria “pessoalmente” as liberações de recursos do fundo, “além dos recursos próprios do órgão e inclui verbas do orçamento secreto, formado por emendas do relator-geral do Orçamento”, ressalta a reportagem.

“Os seis Estados que mais receberam ônibus são redutos de lideranças do Progressistas – no total, foram 797 veículos. O Estado mais beneficiado foi a Bahia, do ex-líder do Progressistas Cacá Leão (296 ônibus). Também foram contemplados Goiás, do presidente estadual do partido, Alexandre Baldy (174); Santa Catarina, do senador Esperidião Amin (171); Piauí, de Ciro Nogueira; e Paraná, do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (112 cada), além de Alagoas, base eleitoral do presidente da Câmara, Arthur Lira (106)”, destaca o periódico.

