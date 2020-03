Ministro da Defesa determina ações no controle de fronteiras

Dentre os pontos previstos na diretriz ministerial, o ministro Fernando Azevedo e Silva prevê que os Comandos Conjuntos Ativados, formados pela Marinha, Aeronáutica e Forças Armadas, apoie o controle de acesso às fronteiras e a triagem de pessoas com suspeita de infecção edit

247 - O Ministério da Defesa aprovou o emprego das Forças Armadas em todo o território nacional para apoiar as medidas do governo federal de combate ao novo coronavírus (Covid-19). A informação é do Portal Correio Braziliense.

Dentre os pontos previstos na diretriz ministerial, o ministro Fernando Azevedo e Silva prevê que os Comandos Conjuntos Ativados, formados pela Marinha, Aeronáutica e Forças Armadas, apoie o controle de acesso às fronteiras e a triagem de pessoas com suspeita de infecção para posterior encaminhamento a hospitais.

A reportagem acrescenta que dentre outras ações determinadas pelo Ministério da Defesa está o apoio às ações dos órgãos federais no controle de passageiros e tripulantes nos portos e terminais marítimos por parte da Marinha.