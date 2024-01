Ministro da Educação diz ver com preocupação baixa adesão ao Enem: 'metade dos concluintes do Ensino Médio não fez'

Segundo o ministro, a pasta irá trabalhar em uma pesquisa com estados e municípios para mapear e entender as ausências na edição edit

247 - O Ministério da Educação divulgou, nesta terça-feira, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, realizado em novembro. Segundo os dados, cerca de metade dos estudantes concluintes do Ensino Médio faltaram às provas, sendo que apenas 1 milhão (50,8%) dos 2 milhões de jovens matriculados prestaram o exame. A abstenção foi vista com preocupação pelo ministro da pasta, Camilo Santana.

“Metade dos jovens que estão concluindo o Ensino Médio não fez o Enem. Precisamos saber o motivo disso e reverter esses números, declarou Santana, de acordo com jornal O Globo.

Segundo o ministro, a pasta irá trabalhar em uma pesquisa com estados e municípios para mapear e entender as ausências na edição. Santana explicou que a ideia é que os estudantes concluintes do Ensino Médio respondam ao estudo.

Bolsa- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira, 16 de janeiro, o Projeto de Lei nº 54, de 2021, que estabelece um incentivo financeiro para estudantes do ensino médio público, na forma de uma espécie de poupança. O valor a ser destinado para os jovens ainda não foi definido e há uma série de critérios que o aluno precisa atender para ser contemplado com a poupança.

