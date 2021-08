"Ministro da Educação é um 'nazistão' de fazer inveja a Hitler", diz Marcia Tiburi

Nesta segunda-feira, Milton Ribeiro afirmou que crianças com deficiência 'atrapalham' quando inseridas em salas de aula com crianças sem deficiência edit

247 - A escritora e filósofa Marcia Tiburi criticou duramente nesta segunda-feira (16) pelo Twitter o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que disse que crianças com deficiência 'atrapalham' quando inseridas em salas de aula com crianças sem deficiência.

"O ministro da Educação é um 'nazistão' de fazer inveja a Hitler. Que sujeito mais mau-caráter! É inacreditável que ele tenha falado dos estudantes com deficiência. Um fascista é um sujeito que mistura o preconceito com a burrice e sobrevive com isso!", escreveu Marcia.

Na última terça-feira (10), Ribeiro cometeu mais um sincericídio ao dizer que universidades deveriam ser para poucos.

