Ministro da Educação: Lula deve anunciar neste mês aumento da Capes e do CNPq

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana, disse nesta quinta-feira (19) que o presidente Lula deve anunciar neste mês um aumento nas bolsas da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação.

“A ideia é que até o final deste mês o presidente possa anunciar o reajuste tanto da Capes quanto do CNPq”, declarou o ministro, falando a jornalistas no Palácio do Planalto depois de participar de uma reunião com o presidente Lula, reitores de universidades e institutos federais e outros ministros.

>>> Ciência será usada no combate à fome, diz ministra Luciana Santos

Ainda segundo o ministro da Educação, os novos valores devem ter validade imediata a partir do anúncio.

As bolsas, que não são reajustadas desde 2013, sofreram especialmente durante o último governo, que promoveu cortes drásticos e restrições para a concessão dos benefícios. Durante os dois primeiros mandatos de Lula, as bolsas de pesquisa receberam três reajustes. (Com informações do G1).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.