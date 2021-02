Ministro da Educação, Milton Ribeiro presta depoimento à PF sobre falas homofóbicas

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, prestou depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (26) sobre as falas nas quais declarou que “o homossexualismo é fruto de famílias desajustadas”.

A afirmação do ministro fez com que a Procuradoria-Geral da República abrisse inquérito sobre o caso. A pauta é de relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

O Ministério da Educação não se manifestou sobre a oitiva.

Em novembro passado, Milton Ribeiro pediu desculpas “a toda e qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida”.

