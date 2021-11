Ministro da Educação nega interferência no Enem: 'prova está pronta há meses'

Apoie o 247

Clube de Economia

Do Metrópoles - Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmar que as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) não repetirão “absurdos” do passado e que a prova terá “a cara do governo”, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, remediou a declaração.

Em entrevista à CNN, na tarde desta terça-feira (16/11), Ribeiro afirmou que “a prova do Enem está pronta há meses. Não há como interferir”, disse. Segundo ele, não é possível ter acesso às provas. “Nem eu, nem o presidente do Inep, nem o presidente da República. Não tem como interferir”, afirmou.

Ainda segundo o ministro, o que se deseja para o Enem é uma prova sem politização, que procure aferir o que o aluno sabe. “Vamos avaliar a capacidade do estudante de ascender ao ensino superior. É o que queremos”, completou.

PUBLICIDADE

Continue lendo no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE