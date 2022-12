Ministro da Justiça de Bolsonaro mandou PF investigar institutos de pesquisas eleitorais a pedido de Valdemar

Apoie o 247

ICL

247 - A determinação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, para que a Polícia Federal (PF) investigasse os institutos de pesquisas eleitorais foi feita com base em uma representação assinada por Valdemar Costa Neto, presidente do PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro, e teve como foco apenas os institutos cujos levantamentos apontavam Luiz Inácio Lula da Silva(PT) à frente de Bolsonaro na disputa presidencial.

“O presidente do PL poupou no pedido institutos de pesquisa que davam Bolsonaro na frente de Lula, como a Brasmarket, cenário que não se confirmou nas urnas. Estratégia semelhante foi adotada pela campanha eleitoral ao questionar os institutos no TSE”, diz reportagem do jornalista Paulo Roberto Netto, do UOL.

As investigações abertas às vésperas das eleições, porém, foram suspensas pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que apontou a falta de justa causa para a investigação, além da ausência de competência da PF para conduzir o caso.

Ainda segundo a reportagem, integrantes do Ministério Público Federal (MPF) e da Procuradoria-Geral da República (PGR) “veem como atípica a conduta de Torres e possível ‘dobradinha’ de Valdemar com o ministro”.

O documento do PL que embasou a determinação de Torres para que PF abrisse a investigação “também não traz nenhuma prova de atuação dos institutos de pesquisa para prejudicar Bolsonaro. O pedido só anexou uma planilha com a diferença entre as pesquisas de nove institutos e a porcentagem de votos recebida pelo presidente no primeiro turno.Foram citados os seguintes institutos: Ipec, DataFolha, Ipespe, Quaest, Atlas, PoderData, Ideia, MDA e Paraná Pesquisas".

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.