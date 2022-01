Ministro da Justiça de Bolsonaro prepara dossiê contra Moro

Ideia de Anderson Torres é soltar dados comparativos sobre os resultados da gestão do ex-juiz suspeito conforme o debate eleitoral se intensificar edit

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato, virou alvo da ofensiva eleitoral que vem sendo elaborada pelo Planalto visando as eleições de 2022. De acordo com a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, diversos ministros, incluindo o da Justiça , Anderson Torres, estão coletando dados sobre a atuação de Moro à frente da pasta.

Torres teria designado auxiliares para a tarefa. “Um dos dados já reunidos é sobre a apreensão de cocaína por órgãos vinculados ao Ministério da Justiça. Em 2021, primeiro ano da gestão de Torres, os dados apontam ‘recorde’, com 18 toneladas apreendidas”, diz a reportagem. Os dados que teriam chegado ao atual ministro apontam que o volume de apreensões cresceu “800%” em relação a 2019, primeiro ano de gestão de Moro, quando 1,7 tonelada da droga teria sido apreendida.

“A ideia de Anderson Torres é soltar os dados comparativos nas redes sociais ao longo dos próximos meses, quando o debate eleitoral ficará mais intenso”, afirma o colunista.

