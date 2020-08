Ministro da Justiça diz que não pode “confirmar e nem negar” existência de dossiê contra antifascistas

André Mendonça tergiversou ao ser confrontado com o assunto em entrevista à GloboNews; MPF instaurou um procedimento preliminar para buscar informações sobre o dossiê, que lista 579 servidores públicos que apoiam movimentos e atos antifascistas edit

Revista Fórum - Durante entrevista à jornalista Natuza Nery, da GloboNews, na noite deste domingo (2), o ministro da Justiça, André Mendonça, se enrolou para responder a uma pergunta sobre um “dossiê secreto” que teria sido produzido por sua pasta com o intuito de perseguir servidores considerados antifascistas.

“Não posso confirmar, nem negar a existência”, tergiversou o ministro, ao que a jornalista respondeu afirmando que, quando Mendonça diz “nem que sim, nem que não”, fica clara a existência do documento.

Segundo reportagem de Rubens Valente, do UOL, publicada em 24 de julho, 579 servidores federais e estaduais de segurança e três professores universitários aparecem em uma lista montada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça, em junho, em meio ao avanço das mobilizações antifascistas no país.

