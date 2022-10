Ministro da Justiça pede para PF investigar institutos de pesquisa

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, afirmou nesta terça-feira (4) que pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar “a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais”.

Pelas redes sociais, o ministro informou que o pedido de apuração foi recebido pela própria pasta e que apontou “condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes” por alguns institutos.

"Acabo de encaminhar à #PF, pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Esse pedido atende a representação recebida no #MJSP , q apontou “condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados” por alguns institutos", postou o ministro no Twitter.

Os institutos foram alvo de críticas após o resultado do primeiro turno das eleições mostrar que o voto em Bolsonaro - ou em candidatos bolsonaristas, como no caso do Rio de Janeiro e em São Paulo - era maior do que o captado nos levantamentos.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros , anunciou já nesta segunda (3), um dia depois da eleição, que irá propor um Projeto de Lei para criminalizar os institutos de pesquisa. Eduardo Bolsonaro afirmou que vai recolher assinaturas para pedir uma CPI.

