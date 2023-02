Ministro defende sistema de alertas por sirenes e parcerias diretas com prefeituras

Apoie o 247

247 - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, defendeu a implementação nas regiões de risco de um sistema de alerta localizado, com sirenes e preparação da comunidade local, em parceria com as prefeituras.

Em entrevista à GloboNews, o ministro afirmou que a melhoria no sistema de alerta de desastres naturais é necessária para que a população leve mais a sério os alertas, saiba como agir e tenha onde se proteger em situações de risco.

"É importante a gente entender que nós precisamos criar alertas localizados e com preparação dessa comunidade. Sirenes, por exemplo, e toda a população ser preparada para isso, a igreja, a escola, os comerciantes, a sociedade", disse o ministro.

Para o ministro, o sistema atual de envio de alertas por mensagem de texto e avisos em programas de rádio e de televisão, é insuficiente.

"Se continuarmos com alertas apenas por mensagem de SMS, por WhatsApp, pelos rádios, pela televisão, dizendo claramente a quantidade de chuva que está prevista para a região, que pode ter deslizamento de encostas, que as pessoas evitem o lugar, isso dificilmente vai atender a expectativa que nós temos de proteção integral da vida das pessoas, porque há uma resistência de todos nós, a gente diminui a possibilidade daquele fato acontecer."

