Ministro diz que 131 balsas foram destruídas em operação contra garimpo ilegal

A Polícia Federal, a Força Nacional, a Marinha e o Ibama conduzem uma operação conjunta para conter o avanço do garimpo ilegal no Rio Madeira, no Amazonas edit

247 - O ministro Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública) afirmou que as autoridades apreenderam e destruíram 131 balsas envolvidas no garimpo ilegal no Rio Madeira, no Amazonas.

“Bom dia com balanço das operações dos Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama, da Polícia Federal e da Marinha do Brasil: 131 balsas foram apreendidas e destruídas! Ação rápida e eficiente do governo Jair Bolsonaro!”, declarou o ministro, em seu Twitter.

A Polícia Federal, a Força Nacional, a Marinha e o Ibama conduzem uma operação conjunta para conter o avanço do garimpo ilegal na região. 1 garimpeiro foi preso até agora.

A operação teve início na última quarta-feira (24), quando helicópteros do Ibama “fizeram o reconhecimento do local, ajustando todos os pontos necessários para intervenção das forças de repressão do Estado, trazendo assim resultados efetivos no combate aos crimes ambientais naquela região”, segundo nota do órgão.

