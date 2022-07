Ministro diz que Auxílio Brasil de R$ 600 e vale-gás dobrado começam em agosto

Ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou que a pasta e a Caixa Econômica Federal "garantirão as condições para executar o pagamento com agilidade e eficácia" edit

247 - O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, afirmou nesta quarta-feira, 13, que a pasta trabalhará junto à Caixa Econômica Federal para garantir que os acréscimos no Auxílio Brasil e no vale-gás, previstos na PEC Eleitoral, cheguem aos beneficiários já na folha de pagamento de agosto, que começa no dia 18. A informação foi divulgada na coluna de Carla Araújo, no UOL.

"O Governo Federal trabalhou, novamente em parceria com o Congresso Nacional, para atender as famílias que mais precisam, neste momento de crise mundial dos combustíveis e do impacto econômico ainda presente da pandemia", disse.

O ministro afirmo ainda que, após a aprovação, "o Ministério da Cidadania e a Caixa garantirão as condições para executar o pagamento com agilidade e eficácia".

