Ministro diz que não vê risco de racionamento energético diante de crise hídrica vivenciada no Brasil

247 - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em entrevista à CNN, nesta terça-feira, 1, afirmou que o governo não vê risco de racionamento energético no país. O Brasil vive uma profunda crise hídrica que atinge as principais hidrelétricas do país. Segundo o governo, a pior em 91 anos.

“Não há risco de racionamento de energia. Foi mencionado o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que é presidido pelo Ministério de Minas e Energia; esse monitoramento visa garantir a segurança energética do país, com a geração de menor custo, e é realizado 365 dias por ano, 24 horas por semana”, afirmou.

O comitê tem se reunido nas últimas semanas para resolver o abastecimento energético, diante da preocupação com a situação dos reservatórios piora.

O ministro não deu previsões de quando a tarifa de energia elétrica pode voltar a baixar, mas indicou que isso pode ocorrer antes de outubro. Desde este mês, as contas residenciais estão sob a bandeira vermelha 2, que acrescenta uma tarifa extra mais cara sobre a conta de luz.

“Não podemos afirmar isso [quando a conta de luz voltará a cair], 37% da tarifa é o custo de geração de energia e ele varia de acordo com a fonte. Se é geração hidráulica, é mais barata; mas se termelétricas, é mais cara”, disse.

“Agora, até pela crise hídrica, temos que preservar nossos reservatórios e temos que gerar energia usando as térmicas mais caras. Mas estamos trabalhando com essas medidas para chegar ao final do ano com reserva de potência e entrar no período úmido, em outubro, em melhores condições. Aí, sim, as tarifas podem ser reduzidas.”

