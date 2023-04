Ministro diz que ocupações do MST "estressaram" relação com governo e atrasaram anúncio de plano nacional de reforma agrária

Apoie o 247

247 - O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que o governo adiou o anúncio do plano nacional de reforma agrária em decorrência do "estresse" resultante das recentes ocupações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). O anúncio, agora, deverá acontecer em maio.

"Nós organizamos para lançar em abril um plano nacional de reforma agrária. Mas quando aconteceu a ocupação de Alagoas [na sede do Incra], aquilo estressou muito a nossa relação. Depois, teve a ocupação da Embrapa e a reiteração da ocupação da Suzano estressou demais. O plano já estava na mesa dele [Lula]", disse Teixeira à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

De acordo com a reportagem, os maiores pontos de atrito foram as ocupações de terras da Suzano na Bahia e no Espírito Santo,além de áreas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Petrolina, sertão de Pernambuco. Ainda segundo o ministro, o diálogo com o movimento foi retomado após o MST se comprometer a deixar as áreas ocupadas.

“A partir desse compromisso nós sinalizamos uma retomada de diálogo para maio. [A relação] tem que se dar por diálogo, por conversa, trazendo demandas para nós", ressaltou Teixeira. Ainda conforme o ministro, o governo não cedeu às pressões do movimento ao realizar trocas nas chefias de 19 superintendências estaduais do Incra, além do Distrito Federal.

"Todo o arranjo da ocupação do governo teve uma dimensão político-parlamentar. Todos os nomes que recebi foram indicados pelas bancadas ao ministério. Nenhum nome foi indicado pelo MST", disse Teixeira. Ele reforçou, ainda, que “os nomes que estão indo para as superintendências do Incra nos estados são especialistas na área da política agrária".

