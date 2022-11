Ministro diz que PRF atua ‘ininterruptamente’, mas caminhoneiros bloqueios em diversas rodovias do Brasil

Apoie o 247

247 - Alvo de críticas pela inação frente aos bloqueios feitos por caminhoneiros bolsonaristas em rodovias de diversos estados do país, o ministro da Justiça, Anderson Torres, usou as redes sociais para afirmar que a Polícia Rodoviária Federal (PRF), subordinada à sua pasta, está atuando "ininterruptamente" na liberação das estradas.

"A @PRFBrasil segue atuando ininterruptamente no desbloqueio das estradas. Das 18h00 de 30/10 às 05:30 de 01/11 já foram eliminados 192 pontos de bloqueio", postou Torres nesta terça-feira (1). Nas redes sociais, porém, há relatos de que agentes da PRF estariam auxiliando e estimulando os caminhoneiros a seguirem com as manifestações.

Na segunda-feira (31), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio das vias, interditadas por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) desde o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizado no domingo (30).

Nesta terça, a Corte formou maioria e confirmou a decisão tomada por Moraes.

