Ministro do meio ambiente exige "lanches especiais" em voos da FAB

247 - O novo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, exigiu que os voos da Força Aérea Brasileira (FAB) utilizados por ele e suas comitivas tenham um cardápio fora do padrão. os lanches vão de sanduíches de filé mignon e atum à pizzas, quiches, bandejas de frios pequenas e grande, pão de queijo, iogurte light e frutas, além de um “breakfast” quente e outro frio.

De acordo com o jornalista Fausto Macedo, de O Estado de S. Paulo, o menu consta de um termo de referência elaborado pela pasta para contratar o serviço de “comissaria aérea” mediante licitação. As regras do certame sinalizam que o ministro ou membros da sua sua equipe, “definirão, em momento anterior à viagem, a variedade do cardápio para se compor as refeições”.

“Os serviços alimentares ao ministro e seus convidados serão concentrados no aeroporto de Brasília, a partir da base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), e deverão ser prestados em todas as viagens que ele e sua comitiva fizerem para deslocamentos oficiais”, ressalta o texto da reportagem.

