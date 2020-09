Ministro do Meio Ambiente: incêndios no Pantanal é por causa de “perseguição aos pecuaristas”

247 - Em live com Jair Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que os incêndios no Pantanal são relacionados a uma suposta “perseguição aos pecuaristas” no Mato Grosso.

“Vem havendo naquela região, ao contrário do Mato Grosso Sul que controlou esse assunto, no Mato Grosso, uma perseguição muito grande contra os pecuaristas. Resultado: diminui o gado e aumenta a quantidade de capim e mato. Quando pega fogo, pega fogo em um volume gigantesco”, afirmou o ministro.