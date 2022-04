Ministro do STF indicado por Bolsonaro pede vista em julgamento de ações ambientais

Apoie o 247

Reuters - O ministro André Mendonça pediu vista nesta quarta-feira no julgamento do Supremo Tribunal Federal de duas ações que questionam a omissão do governo federal e o desmonte das políticas na esfera ambiental, em especial na Amazônia.

A decisão de Mendonça, indicado ao STF pelo presidente Jair Bolsonaro e que não tem prazo para devolver os processos, ocorreu após um longo voto da ministra relatora, Cármen Lúcia, no qual ela concordou com as ações movidas por PSB e Rede que cobravam a adoção de um plano efetivo de prevenção ao desmatamento na Amazônia, com críticas à omissão do governo nessa questão.

O mais novo ministro do Supremo, empossado em dezembro, justificou o pedido de vista com o argumento de que há outras duas ações sob a relatoria dele que têm temas relacionados às colocadas em julgamento.

