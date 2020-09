Ministro do STJ diz que Helder Barbalho foi essencial em 'empreitada criminosa' na área de saúde do Pará

Ministro do STJ Francisco Falcão afirmou que a participação do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi fundamental para o sucesso da "empreitada criminosa" envolvendo as organizações sociais em irregularidades e desvios na área de saúde edit

247 - O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Francisco Falcão afirmou que a participação do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), foi fundamental para que a empreitada criminosa envolvendo as organizações sociais em irregularidades na área de saúde tivesse sucesso. Nesta terça-feira (29), a Polícia Federal deflagrou uma operação para apurar as suspeitas de irregularidades e cumpriu mandados de busca e apreensão contra o governador.

Segundo reportagem do G1, a decisão assinada por Falcão que resultou na ação da PF aponta que "há robustos indícios da anuência e participação do Chefe do Poder Executivo Estadual no esquema criminoso". De acordo com a PF, três decretos do governador - editados durante a pandemia da Covid-19 – “foram essenciais para possibilitar as contratações diretas efetivadas pelo Estado, ensejando a expansão da atuação ilícita das Organizações Sociais por meio da instalação e gestão dos hospitais de campanha”.

A ação mira 12 contratos firmados entre o governo e organizações sociais. A suspeita do Ministério Público Federal é de que os contratos, que somam R$ 1,2 bilhão, sejam irregulares.