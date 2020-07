Ministro do STJ que concedeu prisão domiciliar a Queiroz rejeitou outros pedidos do grupo de risco para Covid-19

De 725 pedidos similares ao de Fabricio Queiroz, ex-assessor do filho do presidente da República e amigo íntimo do clã Bolsonaro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu 18 (2,5%), entre os quais o de Queiroz edit

247 - O ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu prisão domiciliar a Fabricio Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), rejeitou 96,5% (700) de 725 pedidos que chegaram à Corte em razão da pandemia do coronavírus. O levantamento é do próprio STJ.

Noronha determinou a liberação de Queiroz do complexo penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro, e o transferiu para prisão domiciliar. A alegação foi que o amigo do clã Bolsonaro faz tratamento contra um câncer.

De acordo com a decisão, por pertencer a grupo de risco, Queiroz teria mais chances de contrair o coronavírus na cadeia. O presidente do STJ também determinou que a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, que estava foragida, também cumprisse prisão domiciliar, a fim de cuidar do marido.

Na última quinta-feira, Noronha rejeitou um pedido do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos para conceder prisão domiciliar a todos os presos do Brasil que pertençam a grupo de risco para o novo coronavírus, informa a jornalista Rosanne D'Agostino, do G1.

Levantamento efetuado pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido do G1 demonstra que, até o último dia 20, o presidente do STJ, atendeu a apenas 18 dos 725 pedidos de presos formulados no contexto da pandemia, um dos quais o de Queiroz.

Fabrício Queiroz e a mulher são investigados no inquérito que apura o esquema das “rachadinhas”, que transferiu dinheiro público para Flávio Bolsonaro quando exercia mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.