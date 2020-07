Ministro do STJ, relator do caso Queiroz, tem segurança reforçada após receber ameaças

Ministro do STJ Félix Fischer pediu reforço da segurança após receber ameaças por telefone. Ameaças teriam sido feitas por um homem que, em ligação à filha do ministro, disse conhecer toda a rotina da família edit

Revista Fórum - Internado no Hospital DF Star após passar por uma cirurgia de urgência no abdômen, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Félix Fischer, relator do caso Queiroz na corte, pediu reforço da segurança após receber ameaças por telefone. As informações são do site Antagonista.

A ameaça teria sido feita por um homem que, em ligação à filha do ministro disse conhecer toda a rotina da família e teria citado dados pessoais de todos.

Após a solitação, dois efetivos da polícia do STJ teriam sido destacados para reforçar a segurança de Fischer no hospital.

