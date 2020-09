Ministro do STJ testa positivo para a Covid, sendo a oitava autoridade contaminada após posse de Fux

O ministro Benedito Gonçalves, do STJ, foi diagnósticado com Covid. Ele é o ministro relator do caso Wilson Witzel na corte e foi responsável pela decisão que afastou o governador do Rio de Janeiro edit

247 - Enquanto Jair Bolsonaro continua a minimizar a Covid-19 , afirmando que é "conversinha mole" ficar em casa, mais uma autoridade que esteve presente na posse de Luiz Fux como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) teve testagem positiva para o vírus.

O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), foi diagnósticado no fim da noite desta sexta-feira (18) pela assessoria de imprensa do tribunal. Ele é o ministro relator do caso Wilson Witzel no STJ e foi responsável pela decisão que afastou o governador do Rio de Janeiro.

É a oitava autoridade com resultado positivo para a Covid-19 que esteve na posse de Fux. A cerimônia foi presencial, no plenário da corte. Em seguida, houve um coquetel, do qual Gonçalves não participou.

Além dele, estiveram na posse os ministros Luís Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro, ambos do STJ. Os dois também contraíram Covid-19.

