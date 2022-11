Ministro do TCU que fez declarações de cunho golpista em grupo de WhatsApp pede renovação de licença médica

Primeira licença do ministro do TCU Augusto Nardes venceu na segunda-feira (28) e o pedido de renovação é válido até a sexta-feira desta semana (2) edit

247 - O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes solicitou a renovação da licença médica que havia solicitado ao órgão de controle devido ao vazamento de um áudio de cunho golpista enviado por ele em um grupo de WhatsApp. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, o pedido de renovação é válido até a sexta-feira desta semana (2).

Nardes pediu afastamento no dia 21 de novembro devido à repercussão do áudio enviado para um grupo de ruralistas em que alertava para “um movimento muito forte nas casernas" e que seria uma questão de "horas, dias no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso" para que ocorra um "desenlace bastante forte na nação, [de consequências] imprevisíveis".

Em nota, ele não negou a autoria das declarações, mas disse lamentar a "interpretação" dada à sua mensagem.

