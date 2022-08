Ministro do TCU viaja para evento de três dias nas Maldivas e fica nove

Apoie o 247

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) pagou R$ 79.723,85 em passagens e diárias para que o ministro Walton Alencar Rodrigues participasse de um evento em Ukulhas, uma das ilhas das Maldivas, realizado entre os dias 4 e 6 de julho. Embora o evento durasse apenas três dias, o tribunal desembolsou o correspondente a oito diárias e meia pela viagem. Segundo o Metrópoles, Walton Alencar recebeu R$ 29.069,34 em diárias. As passagens bancadas pelo TCU para que o ministro participasse da 21ª Assembleia do Grupo de Trabalho em Auditoria Ambiental (WGEA, na sigla em inglês), organizado pela Organização Internacional de Instituições Superiores de Fiscalização (Intosai), custaram R$ 50.654,51.

Ainda conforme a reportagem, “o ministro viajou para Ukulhas em 30 de junho, uma quinta-feira. Oficialmente, a assembleia começou apenas na segunda seguinte (4/7) e terminou na quarta (6/7). Walton Alencar voltou para o Brasil na sexta, dia 8”.

“O meio ambiente, tema da assembleia, tampouco figura na lista de unidades jurisdicionadas por Walton Alencar. No Tribunal de Contas da União, ele é responsável pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), das Comunicações (MCom) e da Educação (MEC)”, ressalta o Metrópoles.

Neste ano, além das Maldivas, Walton Alencar também viajou para Viena (Áustria), Paris (França), Tel Aviv (Israel), Lisboa (Portugal), Bissau (Guiné-Bissau) e Rio de Janeiro. No total, ele recebeu diárias que somam R$ 133.376,29.

Além do ministro Walton Alencar, outros dois servidores do TCU também participaram do evento. Dashiell Velasque da Costa e Hugo Chudyson Araújo Freire “ficaram dois dias a mais na ilha em relação ao ministro, de 30 de junho a 10 de julho, e receberam cerca de R$ 19 mil em diárias, cada”.

