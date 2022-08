Ministro do TSE manda remover fake news contra Lula compartilhada pela bolsonarista Carla Zambelli

Ministro Raul Araújo determinou que vídeos com fake news sobre a existência de fraudes no QR Code de títulos de eleitores sejam removidos das redes sociais em até 24 horas edit

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo determinou que sejam retiradas das redes sociais as fake news sobre a existência de uma suposta fraude no QR Code de títulos de eleitores para favorecer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito de outubro.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, um dos seis links que devem ser excluídos foi publicado pela deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) na rede social Gettr, que costuma ser utilizada pela extrema direita para atacar adversários. Segundo a decisão judicial, as publicações devem ser removidas do Twitter, Facebook e Gettr em até 24 horas

Na publicação, Zambelli compartilhou um vídeo em que um candidato a deputado federal afirma que o "sistema da Justiça Eleitoral estaria fazendo campanha antecipada para o Lula", além de fazer menção à suposta fraude do QR Code.

A decisão do ministro Raul Araújo atendeu um pedido de decisão liminar impetrado pela campanha de Lula. Na ação, a campanha do petista também pediu que seja aplicada uma multa por violação das regras sobre a propaganda eleitoral. Apesar da decisão estar em vigor, o caso será analisado pelo plenário da corte eleitoral.

