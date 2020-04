Ministro do turismo nomeia pastor e blogueiro para cargo no Iphan

247 - O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nomeou o blogueiro e pastor Zilfrank Antero para a chefia da divisão administrativa da superintendência do Iphan na Paraíba. Nomeação de Zilfrank, que é blogueiro do Aliança pelo Brasil, foi feita no último dia 25. Além dele, ao menos outros dois blogueiros ligados à direita também foram nomeados para cargos no Iphan.

Segundo reportagem do blog do jornalista Guilherme Amado, o também blogueiro do Aliança pelo Brasil Victor Lucchesi, de 25 anos e sem experiência no serviço público, foi nomeado na última sexta-feira (17) para o cargo de coordenador administrativo do Iphan em Minas Gerais.

Na mesma data, a blogueira Monique Baptista Aguiar também foi nomeada coordenadora da Coordenação Técnica da Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro. Em março, ela usou as redes sociais para afirmar que o auxílio de R$ 600 devido à pandemia era destinado “pra quem não gosta de trabalhar”.

