Ministro Luiz Ramos corta Flávio Bolsonaro de foto de reunião com governador do RJ

247 - Foto registrando reunião entre o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e Jair Bolsonaro foi alterada pelo ministro-chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, que cortou o senador Flávio Bolsonaro da imagem ao publicá-la nas redes sociais, nesta quarta-feira, 10.

Excelente audiência com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na qual tratamos de assuntos pertinentes ao Estado. pic.twitter.com/OWJsKSImps — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) February 10, 2021

Tanto o general, quanto o senador participaram da reunião com Bolsonaro e Castro, que discutiu temas sobre o estado do Rio para “superar as adversidades, retomar a economia e colocar o Rio de Janeiro em lugar de destaque”, segundo o governador.

O nome de Flávio não consta na agenda oficial. O governador do Rio, no entanto, publicou a foto oficial - com a presença do filho de Bolsonaro.

Agradeço ao @jairbolsonaro pela recepção em Brasília e pelo diálogo aberto com nosso governo. Mais uma vez o presidente e o senador @FlavioBolsonaro se colocaram à disposição para trabalhar pelas pautas do #RJ. pic.twitter.com/PW4KivV8qC February 10, 2021

