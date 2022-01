Ministro nega crise de energia, mas governo mantém incentivo para reduzir consumo

Apoie o 247

237 - Em entrevista à Folha de S. Paulo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que a crise de energia nunca ocorreu no país.

Diante da escassez hídrica, o governo optou por evitar o racionamento e acelerou o ritmo de leilões no setor, o que fez com que o país tivesse que acionar o parque de usinas térmicas a mais de R$ 2.000 o MWh encarecendo as contas de luz e fazendo subir a inflação.

"Dá para terminar o ano com autoestima elevada e recompensado pelo trabalho, que não é meu, é de todos", disse Albuquerque. "Durante esse período, da maior escassez hídrica que o país já passou, procuramos manter a segurança energética para toda atividade socioeconômica do país".

Apesar das declarações, o governo vai manter permanentemente o programa de incentivo à redução de consumo das empresas.

