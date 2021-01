Ministro que responde inquérito no STF por homofobia defende sua posição: "fui chamado por que eu disse o que a Bíblia diz”

247 - Em um culto na Igreja Jardim de Oração, em Santos (SP), o ministro da Educação, reverendo Milton Ribeiro (como é chamado pelos fiéis), fez o que faz de melhor: usurpar a religião para justificar as mais arcaicas barbaridades.

O ministro responde no STF (Supremo Tribunal Federal) por homofobia. Em setembro do ano passado, Ribeiro disse que a homossexualidade não é normal e que é produto de “famílias desajustadas”.

“A Bíblia diz que chegaria um momento em que as pessoas confundiriam o certo e o errado. O inquérito que eu enfrento no STF tem a ver com isso, com algo que Jesus não teve receio de dizer que não é o caminho certo”, disse.

“Meu coração está tranquilo porque não fui chamado no STF para responder por desvio de dinheiro ou corrupção, mas por que eu disse o que a Bíblia diz”, completou o pastor, que afirmou também não ter “vergonha de pregar o evangelho”.

As informações foram reportadas na Folha de S.Paulo.

O ministro compareceu ao culto apos visitar uma escola na região onde foi aplicado o Enem, cuja gestão por sua pasta vem sendo alvo duras criticas.

