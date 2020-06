Ministro Ramos antecipa saída do Exército e informa a ida para a reserva

A decisão é considerada como uma medida para reduzir as críticas sobre a presença de militares no governo Bolsonaro edit

247 - O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, informou que vai antecipar sua saída do Exército e passará para a reserva remunerada.

"No exercício do cargo de Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República desde o dia 4 de julho de 2019, permaneci no serviço ativo, ainda que licenciado do Alto-Comando do Exército (ACE) e, dessa forma, apartado de todas as reuniões e decisões estratégicas e administrativas a ele relacionadas", justificou Ramos, em nota divukgada nesta quinta-feira (26).

A decisão é considerada como uma medida para reduzir as críticas sobre a presença de militares no governo Bolsonaro.

O ministro disse que ingressará com o requerimento para solicitar a reserva no dia 1º de julho. "Com esta decisão, afasto de forma definitiva e irrevogável, a possibilidade do meu retorno às lides da caserna, o que poderia acontecer até dezembro de 2021, como também, do recebimento de uma nova missão oriunda do Comando do Exército", declarou o general.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.