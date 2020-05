Ministros citados por Moro são orientados pelo Planalto a não dar declarações

Moro disse em depoimento no sábado (2), que Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno e Braga Netto estavam presentes quando Bolsonaro ameaçou demiti-lo por resistir à troca no comando da PF edit

247 - Preocupados com os desdobramentos do depoimento e das supostas provas apresentadas pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF), o governo orienta os ministros citados a não dar entrevistas sobre o caso. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Moro disse que Luiz Eduardo Ramos, Augusto Heleno e Braga Netto estavam presentes quando Bolsonaro ameaçou demiti-lo por resistir à troca no comando da PF.

O Procurador-Geral da República, Agusto Aras, solicitou ao relator do inquérito no STF, ministro Celso de Mello, a oitiva dos três ministros.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.