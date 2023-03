Ministros da Economia e da Agricultura da Alemanha desembarcam no Brasil e trazem consigo comitiva empresarial

Apoie o 247

247 - No domingo (12), o vice-chanceler federal e ministro alemão responsável pela Economia e Proteção Climática, Robert Habeck, desembarcou no Brasil acompanhado do ministro alemão de Alimentação e Agricultura, Cem Özdemir.

A comitiva, que inclui empresários alemães, acompanha a visita que tem como parte da programação a participação no 39° Encontro Econômico Brasil-Alemanha, sob o tema "Novas abordagens sobre energia, clima e digitalização", realizado em Belo Horizonte na segunda e terça-feira. Após a estadia no Brasil, Habeck e Özdemir seguirão para a Colômbia.

A comitiva empresarial alemã que acompanha a visita é composta por representantes de cerca de doze empresas de diferentes setores, com ênfase em bioeconomia, energia, tecnologia e digitalização.

Conforme anunciado pelo governo alemão, a finalidade da viagem é fortalecer e intensificar as relações econômicas com o Brasil e a Colômbia, além de promover a cooperação na proteção climática entre os países.

Durante a estadia em Brasília, estão programadas reuniões com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Acordo UE-Mercosul

Antes de embarcar rumo ao Brasil, Habeck ressaltou que um dos focos de sua visita é promover o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O ministro avalia que agora, sob o governo Lula, existe a esperança de que o acordo entre os dois blocos seja finalmente destravado. “Na verdade, ele já está negociado, mas ainda há dúvidas de ambos os lados”, observou na noite de sábado, antes de entrar no avião juntamente com Cem Özdemir. Ambos integram o Partido Verde, a segunda maior legenda da coalizão governista da Alemanha.

“Queremos um sinal poderoso de que a Alemanha deseja uma parceria entre iguais”, disse o ministro da Agricultura, Özdemir. Ele chamou o Brasil e a Colômbia, segundo destino da turnê sul-americana, de “parceiros ideais” para combinar proteção climática e prosperidade.

Energia renovável

Habeck enfatizou que os novos governos do presidente brasileiro, Lula, e do presidente colombiano, Gustavo Petro, “estão comprometidos em enfrentar a crise climática e o desmatamento ilegal e estão avançando consistentemente na descarbonização”, frisou. “Queremos usar esse momento para enfrentar os desafios globais juntos como democracias e construir cadeias de valor verdes em todo o Atlântico para mais prosperidade e proteção climática.”

Habeck sublinhou que tanto Brasil como a Colômbia, “com seu potencial para energias renováveis e depósitos significativos de matérias-primas, desempenham um papel fundamental na proteção do clima global e na conversão de nossas economias para modelos verdes e sustentáveis." (Com informações de DW, AFP, DPA).

